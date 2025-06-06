В Шымкенте осуждены напавшие на водителя-инвалида

В Шымкенте суд огласил приговор двум мужчинам, напавшим на водителя с нарушением слуха и речи. Обвиняемые признаны виновными в грабеже. Один из них получил 3 года 9 месяцев лишения свободы, второй — 3 года заключения.

Городской межрайонный суд по уголовным делам признал двоих молодых мужчин виновными в нападении на таксиста, не способного слышать и говорить. Нападавшие избили водителя и похитили у него два мобильных телефона, после чего скрылись с места происшествия. Их действия квалифицированы по статье «Грабёж».

«Бакиров Жасулан Нурумович признан виновным по статье 191, части 2, пунктам 1 и 3 Уголовного кодекса и приговорён к 3 годам 9 месяцам лишения свободы.

Тасболатов Максат Калдыкулович осуждён по тем же основаниям — его наказание составило 3 года лишения свободы», — сообщается в информационной системе Судебного кабинета Верховного суда.

Согласно материалам дела, преступление произошло в районе рынка «Коктем». Двое пассажиров, доехав до нужного адреса, заметили, что водитель не может говорить и не слышит. Вместо оплаты они избили его и забрали телефоны общей стоимостью более 180 тысяч тенге.

Также из информационной системы Судебного кабинета Верховного суда стало известно, что Жасулан Бакиров ранее уже привлекался к уголовной ответственности: в 2019 году он был осуждён за грабёж. Максат Тасболатов в 2024 году получил срок за кражу — 1 год 6 месяцев.

Обоим обвиняемым по 27 лет. Они признали вину и компенсировали причинённый ущерб. Отбывать наказание будут в учреждениях УИС с максимальным уровнем строгости.