Шымкентец проиграл стипендию и ограбил девушку

Ограбление произошло в Туранском районе.
Молодой человек подошел к двум девушкам и попросил смартфон, под предлогом, что ему срочно надо позвонить, передает Polisia.kz.
Через некоторое время, заявив, что не смог дозвониться из-за плохой сети, он вернул мобильник владелице. Злоумышленник сразу же обратился к ее подруге с той же просьбой и, заполучив гаджет, убежал.
Полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате, парня задержали спустя три часа на одной из улиц. Как выяснилось, телефон он планировал сбыть в ломбард, но не успел. Имущество вернули законной владелице. Со слов студента, на такой шаг он пошел, потому что проиграл на ставках стипендию, которую обещал отдать матери. По факту проводится расследование по статье “Грабеж”.
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