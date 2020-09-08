Дехкане, участвовавшие на сельскохозяйственной ярмарке, организованной в прошлые выходные в Нур-Султане вернулись.

В столицу страны южане повезли около 500 тонн продукции: мясо, колбасные и молочные изделия.Также прилавки ломились от изобилия овощей и фруктов, плодов, выращенных на юге страны. По договоренности между акиматами города Нур-Султана и Туркестанской области сельскохозяйственная продукция была реализована по ценам ниже рыночных на 15-20 процентов.

Как отметили участники ярмарки, подобные мероприятия помогают установить деловые отношения с представителями агроформирований из других регионов.