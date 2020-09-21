Полицейские Тюлькубасского района нашли и вернули домой 9-летнюю школьницу, передает Polisia.kz.

На пульт 102 дежурной части Тюлькубасского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь, ученица 4 класса, которая 18 сентября примерно в 10:00 часов утра вышла из дома и не вернулась. После самостоятельных безуспешных поисков мать школьницы обратилась за помощью в полицию.

Стражи порядка приступили к поискам пропавшей без девочки. На розыск 9-летней школьницы ориентировали весь личный состав Тюлькубасского РОП: оперативников, участковых, инспекторов ювенальной и патрульной полиции.

Ориентировку на пропавшего ребенка с ее фото и приметами направили во все пункты и подразделения полиции, в том числе в соседние районы области. Стражи порядка опросили прохожих и очевидцев, проверили возможные места появления ребенка.

В результате полицейские в тот же день около 18:00 часов вечера обнаружили пропавшую девочку на дороге возле одного из соседних поселков. Стражи порядка вернули найденную школьницу домой и передали ее родителям живой и здоровой.

Как выяснилось, девочка ушла из дома на почве семейно-бытовой ссоры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.