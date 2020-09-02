«Решатель самых сложных вопросов» живет в обычном доме, на обычной улице, но заурядным Искандера Кунанбаева назвать сложно.

Мужчина — настоящий генератор идей, сейчас он активно занимается вопросами экологии. Недалеко от своего дома он установил пункт раздельного сбора твердо- бытовых отходов, чтобы разделять мусор по его происхождению — пластик к пластику, органику к органике.

Искандер Кунанбаев называет себя траблшутером, что в переводе означает “устранитель проблем”. Это люди с нестандартным мышлением, которые способны найти решение самых сложных вопросов.

«Этот контейнер собран буквально из кусков досок, кто-то и что-то дал. Раньше было много мусора, а сейчас вот, на 4 семьи. Я его вырабатываю. У меня есть специальная установка, я рублю арбузы они гниют потихоньку, и я «ЭМ» жидкостью поливаю, чтобы все перерабатывалось», — говорит мужчина.

«ЭМ» жидкость мужчина называет полезнейшей вещью. Ее Искандер-ага получил с помощью различных реакций, изготавливать «волшебную добавку» мужчина научился в интернете. Теперь все пищевые отходы мужчина сначала измельчает, затем заливает «ЭМ» жидкостью. В течение нескольких дней отходы проходят процесс ферментации, и в результате получается удобрение, которое, как уверяет шымкентский траблшутер, может превратить самую бедную почву в настоящий чернозем. А еще жидкость может помочь решить вопрос с «запахом».

«Если вы две чайные ложки жидкости нальете в канализацию, запаха не будет, они все это поедят. Те, кто живут в домах, стакан этого вещества разбрызгать в туалете, у вас на несколько месяцев пропадет запах. Можно стирать одежду, обувь, носки с запахом, они все поедают это»,- говорит Искандер Кунанбаев.

«Если я на своей махалле наведу порядок, то и все смогут. И перестанут с закрытыми глазами выбрасывать мусор и все. Это моя страна, мой город, я здесь живу уже 60 лет, и помню то, каким чистым он был», — вспоминает траблшутер.

А вот жители ближайших домов, помнят как в их переулке было грязно, до тех пор пока Искандер-ага не навел здесь порядок. Соседи уважительно относятся к его инициативе, поэтому на мусорной площадке тоже царит порядок.

«Сейчас уже чисто, бутылки отдельно собраны, пластик. А раньше здесь постоянно бутылки валялись, мусор лежал», — говорит Калдабек Каратаев, сосед Искандер-агая.

Искандер-ага признается, со своими эко-предложениями он не раз обращался и в акимат, и в палату предпринимателей, но поддержки не нашел. Но он не опускает руки, а мечтает найти таких людей, которые смогут принять и оценить его креатив. Мужчина хочет открыть школу траблшутеров, передать подрастающему поколению свои знания. К тому же, мужчина приглашает на мастер-классы и предпринимателей города, он уверяет — с его супер-удобрением все будет расти как на дрожжах.

Анастасия Новикова