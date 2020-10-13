Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов встретился с героем сюжета телеканала «Отырар» Искандером Кунанбаевым.

«Искандер Кунанбаев интересный человек, который называет себя траблшутером.

Написав сообщение мне в direct, он сумел увлечь своими идеями, а они у него заслуживают внимания. Ведь он предлагает технологию переработки мусора с производством из него органических удобрений, которые к тому же позволят растениям удерживать влагу, что в нашем засушливом климате немаловажно.

Вместе с руководителем департамента урбанистики встретился с Искандер ага.

Его опыт можно применять в нашей городской структуре, в сфере сельского хозяйства.

Возможно, привлечем его в качестве консультанта- эксперта, потому что вопрос переработки мусора действительно, актуален и не только для нашего города», — написал заместитель акима в Инстаграм.