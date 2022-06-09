Бетонная плита поднялась из-за жары на платной трассе Туркестан- Шымкент

В социальной сети распространяется видео о подъеме бетонной плиты дорожного полотна в направлении «Туркестан – Шымкент» на платном участке трассы «Самара – Шымкент», «Кызылорда-Шымкент».

Случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин.

Пресс-секретарь АО НК «КазАвтоЖол» Ляззат Стамгазиева сообщила, что в настоящее время подрядная организация ТОО «Шымкентжолстрой» завершила работы по восстановлению дороги. «Задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.