Чемпионат Казахстана — 2020 по футболу среди любителей проходил с 18-20 сентября в городе Нур-Султан.

В нем приняли участие 32 команды в возрастной категории до 35 лет, которые разделились на 8 команд, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В I группе шымкентские футболисты, победив команды «LFC JB — SATPAYEV» из города Сатпаев, «ТЧЭ-14» из Караганды и «Арлан» из Жанаозена, в 1/8 финала обыграли Карагандинский «Прогресс».

В четвертьфинале наши земляки одержали победу над командой «Атриум Геолог» из Актау со счетом 1-0, в полуфинале обыграли Карагандинский «К-MED». Счёт составил: 4-2.

Финальная встреча прошла между командой торговый дом «Есиль» города Султан и шымкентской командой «Стандарт». Основное время матча завершилось вничью со счетом 5-5.

В серии пенальти шымкентские футболисты одержали победу со счетом 3-2 и стали чемпионами страны.

Стоит отметить, что победитель 8-го чемпионата Шымкентская команда «Стандарт» теперь примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Украине.