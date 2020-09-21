В Шымкенте прошел творческий вечер молодой художницы.

Гульфейруз Рустемова, дочь известного скульптора и художника Насыра Рустемова, показала на суд гостей свои работы. Девушка в свои 24 рисует в сложном стиле — графика.

Яркие цвета перекликаются с росчерками черного цвета, некоторые работы выполнены в черно-белой гамме, стильная графика как будто оживает и светится изнутри на полотнах молодой художницы с известной в Шымкенте фамилией. В картинах девушки чувствуется свой, неповторимый почерк. В свои двадцать четыре года Гульфейруз закончила архитектурную академию, но уже полтора года увлеченно рисует не чертежи будущих домов, а картины. Со слов девушки понятно — в своем отце она души не чает, и с гордостью говорит — папа — это учитель, папа — вдохновитель и ее кредо.

«Я сама выросла в семье очень творческой и карандаш, кисти, у нас дома были всегда. Даже когда папа делал свои персональные выставки, я свои работы с ним выставляла. Ну а далее уже жизнь идет, я перестала рисовать, писать картины. И осознанно пришла к этому полтора года назад, делала какие-то маленькие зарисовки. Папа заметил во мне некий талант и решил во мне его развивать. Меня вдохновляют многие вещи: в первую очередь моя семья, мой отец, я его считаю очень творческим и талантливым человеком. Я творческий человек, мне нравится карандашом, ручкой работать, такие мелкие работы, и я в себе это сейчас развиваю», — говорит девушка.

Картина «Вечерний город» — именно с нее и началось творчество молодой художницы. На ее изучение могут уйти часы — полотно как будто состоит из многочисленных мелких деталей. На создание картины девушка потратила 3 месяца.

«Я не могу сказать, что эта работа самая лучшая, но самая любимая — это «Вечерний город». Этой картине я очень много времени посвятила, с нее я начала и она дала мне толчок, направление ко всем другим работам. Я на нее потратила три месяца, целое лето над ней работала. Я вроде начинаю, делаю, все хорошо, но я изучаю других художников, понимаю что у меня куча ошибок, тут папа говорит, здесь ошибка, там ошибка. И я над этим листом очень долго работала», — рассказала Гульфейруз.

Рисует девушка и полотна в национальном стиле. Их отличие — чистота и простота линий, непохожесть на другие узоры.

«Так как мы выросли в Казахской степи, я очень много изучала наши узоры: алаша, древнее искусство, замыслы. И усовершенствовала их, я не хотела повторять наши ранние: муйиз и другие. И решила усовершенствовать, у них есть своя истина, но и у современных художников тоже есть своя истина, и они не уступают друг другу. В дальнейшем эти работы будут ткаться, или может в большие размеры уйдут», — уверяет художница.

По словам Насыра Рустемова, он и не думал, что дочь пойдет по его творческим стопам, да еще и так успешно. Он с ностальгией вспоминает, как его маленькая Гульфейруз рисовала в детстве и даже выставляла свою работу рядом с его. Тогда, признается Насыр-ага, все гости выставки оценили именно ее талант, а он был как никогда горд за свою дочь.

«Где-то ей было пять лет, она выставила одну только работу «Золотой дворик», она многофигурная. И все художники признали ее работу. Я тогда так обратил внимание, думал бросит. Но оказалось не так. Она мои наброски принимала близко к сердцу, к душе. И скрыто от меня рисовала. А потом поступила в Алматы. И вот на третий год учебы она мне высылает две работы на мобильник, одна из них «Красная волчица», у меня она тоже была, но лет наверное 40 назад. А она оказывается, училась и впитывала в себя. И я смотрю… свет хороший, затея неплохая. Я заплакал, звоню ей и говорю, давай, продолжай дочка», — вспоминает Насыр Рустемов.

Известный в Шымкенте художник и скульптор уверяет, он не брал карандаш в руки уже несколько лет. Именно Гульфейруз вытащила его из творческой депрессии.

«Заказные скульптуры у меня были лет пять, наверное, уже, и это не творчество, но семью нужно кормить, все время надо крутиться, а потом я уже износился как в фильме «Загнанных лошадей не пристреливают, не правда ли?». Все противно было, и вот такая была апатия. Вот благодаря ей, когда начал показывать, подтянулся, подтянулся и сам пошел, начал работать», — смеется известный художник.

По словам гостей творческого вечера, работы молодой художницы — новый глоток воздуха для Шымкента. Для Айнур Асановой творчество Гульфейруз стало настоящим открытием.

«Для меня это чистое открытие. Это откровение этих работ. Она уже вступила на этот путь, свернуть отсюда уже нельзя», — говорит художница.

Айнур Асанова с нескрываемым удовольствием говорит, что ее радует, что такая художница появилась в Шымкенте. Член союза художников Казахстана уверяет, что работать в графике непросто, наверное, поэтому в третьем городе-миллионнике так сложно найти художников, работающих в этом стиле.

«Это уже молодой художник, который состоялся, это видно. Все равно, какая-то художественная зрелость у художников наступает в разный период. У Гульфейруз она уже наступила. Есть у художников талант и образование, и вот эту границу очень сложно определить. Здесь присутствует и то и другое. Это меня подкупает, как зрителя так и как художника. На самой выставке можно отметить несколько работ, конечно, здесь чувствуется рост, влияние талантливого папы. Как говорится, дверь он ей в искусство открыл, в эту комнату, а войти туда она должна решить сама. Я думаю, она туда вошла и стремительно. Есть несколько работ, которые не просто подкупают, а многие работы заставляют задуматься, о том что есть это поколение и оно выросло. Мы сетуем, что в Шымкенте молодые художники работают в разных направлениях, но здесь в графике. В графике очень мало, кто работает. Потому что графика такой сам по себе вид искусства, что цветом ты ничего не скажешь, здесь должен быть смысл. Он здесь есть», — рассказала Айнур Асанова, член союза художников Казахстана.

Преемственность поколений — эту фразу можно смело отнести к семье Рустемовых. Творческий и талантливый Насыр Рустемов внес ощутимый вклад в культурный пласт города: написал сотни прекрасных картин, приложил руку к созданию многофигурного рельефа на Дворце культуры фосфорников, создал памятник Байдибеку, памятники трем казахским биям, Турару Рыскулову, Шамши Калдаякову, Бауыржану Момышулы, Ахмету Байтурсынову, Динмухаммеду Кунаеву, Батыру Шукенову…

У Гульфейруз много планов. Главное, говорит девушка- работать дальше. В ближайшем будущем Гульфейруз планирует выставлять свои работы в галереях южной столицы. А теперь есть еще и маленькая внучка. Эльнура Насырова на выставке тоже выделили небольшую стену. Здесь пятилетняя художница вывесила свои детские красочные работы. Их гости выставки тоже оценили. Говорят, что малышка уже умеет хорошо обращаться с кистью и красками, и не боится рисковать, играя с оттенками.

Анастасия Новикова