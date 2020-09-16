16 сентября 2020 года в 14.04 часов поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсат Аль-Фарабийского района, по проспекту Байдибек би вдоль дороги горит сухая трава на площади в один га и задымлении 136 шпал детской железной дороге.

На месте пожара было задействовано 23 человека и 4 единицы техники личного состава Службы пожаротушения. Пожар локализован в 14 ч. 44 мин. и ликвидирован в 15 ч. 08 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

На территории города Шымкент продолжаются случаи возгорания сухостоя. За прошедшую неделю на такие пожары Служба пожаротушения совершила 6 выездов. В результате пожара пламя может перейти в близлежащие жилые дома, хозяйственные объекты и нанести ущерб. Причинами возникновения пожара чаще всего бывает человеческий фактор.

В департаменте просят горожан сообщать о пожарах немедленно по телефонам «101» или «112».

Анастасия Новикова