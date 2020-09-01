В селе Карнак города Кентау Туркестанской области сдали в эксплуатацию объект дошкольного образования.

В канун празднования Дня Конституции Республики Казахстан на открытии детского сада «Акбота» присутствовал заместитель акима города Б. Алимбетов, который поздравил жителей села с этим радостным событием.

Отметим, новый детский сад на 170 мест возведен в рамках государственно-частного партнерства. В детском саду, построенном в соответствии с современными требованиями, работают функционируют 7 групп.

Постоянной работой обеспечены 37 человек. В трехэтажном здании расположились столовая, музыкальный зал и детские комнаты. Здесь созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей.

Следует подчеркнуть, что в связи с карантинным режимом в каждой группе насчитывается не более 15 детей.