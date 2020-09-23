Осторожно, мошенник! Группа автолюбителей города сегодня собралась у здания департамента полиции города Шымкента с просьбой помочь им восстановить справедливость.

Обманутые шымкентские автолюбители не собираются сдаваться. Люди говорят: они стали жертвой мошенника, который пообещал отремонтировать их автомобили, а потом пропал и не отвечал на звонки. Не нашли люди ни свои деньги, отданные за ремонт, ни сами машины. Говорят — заявления в полицию они писали, вот только ни одно дело почему-то до суда так и не дошло.

«Доходит до полиции, рассматривается дело, идет в прокуратуру, но из-за нехватки фактов дело сворачивается, в прокуратуре говорят: мошенничество не доказано. Говорят, он обещает же сделать», — недоумевает Нурлан Танкибаев, автолюбитель.

Автомобилисты уже обращались в редакцию телекомпании Отырар. Тогда люди нашли несколько своих машин, вот только без ключей, обещанного ремонта и некоторых личных вещей. Сегодня водители собрались у здания департамента полиции. Обманутые люди признаются, они отдали за ремонт своих машин от 150 до 500 тысяч тенге. Анастасия Михайлова не видела свою Мазду уже почти 5 месяцев. Женщина говорит: нашла ее только вчера, после того как увидела сюжет по телевизору. Вот только денег ей не вернули, а машина так и не видела ремонта.

«Я ему машину отдала 7 мая, первый месяц, следующий я только и слышала: завтра, завтра. Я ему говорю: покажи мне мою машину. Она стояла в другом месте, у меня испорчен государственный номер, не закрывается капот. Я обратилась в Каратауское РУВД, потом, когда он узнал, что я написала заявление, он написал, что будет хуже. Я говорю: я тебя не боюсь. Он говорил, что у него в полиции связи и везде крыша», — говорит Анастасия Михайлова.

По словам автолюбителей, чтобы они забрали свои заявления, горе-механик оставлял им в залог другие машины. Вот только затем выяснялось, что те машины числятся в угоне.

Сегодня жалобы автолюбителей наконец выслушали. Глава следственного управления заверил, заявления людей без внимания не оставят.

«Помимо привлечения его к ответственности, также будет рассматривать вопрос о возмещении морального и материального вреда, вот материалы дела все подшиты», — говорит Даулет Абдраманов начальник следственного управления ДП г.Шымкента.

По словам сотрудников в погонах, все обманутые автолюбители должны написать заявление в полицию.

Анастасия Новикова