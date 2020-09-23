Об этом в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре сообщила руководитель управления образования города Шымкент Жанат Тажиева.

«В рамках акции школьные инспектора провели беседу с учащимися дежурных классов по разъяснению правил безопасного поведения на улице, дороге. Вместе с этим, с учащимися старших классов проведен классный час и анкетирование в онлайн режиме на тему «Знаешь ли ты правила дорожного движения?», — сказала Жанат Арысбековна.

Цель республиканского мероприятия — обеспечение безопасности детей, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование профилактических мер безопасности, а также привлечение внимания общественности к вопросам безопасности детей, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, организован конкурс рисунков на тему: «Жол ережесін білейік, аман — есен жүрейік!». Всего в акции приняли участие 119 тысяч 540 учащихся из 147 школ города.