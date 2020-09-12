87-летнего мужчину госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1 в бессознательном состоянии.

Врачи экстренно осмотрели больного и оперативно провели эндоваскулярную операцию — селективную ангиографию брахиоцефальной и церебральной артерий.

У пациента был выявлен гетерогенный симптомный стеноз (сужение) правой внутренней сонной артерии до 90% устья. Учитывая клинику пожилого мужчины, врач со стажем, Карабаев Нуржан провел операцию стентирования устья внутренней сонной артерии.

В послеоперационный период больной восстановился и его состояние улучшилось. В настоящее время угрозы для жизни пациента нет, говорят врачи. Мужчина находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что врачи провели операцию без разрезов, это была закрытая операция на сосудах, которые доставляют кровь в головной мозг. В этом хирургам помог специальный аппарат.