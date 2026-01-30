Реабилитация после инсульта в Шымкенте профинансирована на 531 млн тенге

Медицинская реабилитация является одним из ключевых этапов лечения, позволяющим пациентам после инсульта восстановить утраченные функции и улучшить качество жизни.

В Шымкенте в прошлом году в рамках системы обязательного социального медицинского страхования более 1 700 пациентов прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого инсульта.

На эти цели из средств ОСМС было направлено свыше 531 млн тенге.

По данным филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Шымкенту, услуги медицинской реабилитации оказывают 24 медицинские организации.

В учреждениях проводится кардиологическая, неврологическая, ортопедическая, травматологическая, пульмонологическая и общая реабилитация.

Одним из таких учреждений является реабилитационный центр «Victoria», где осуществляется комплексное восстановление пациентов после нейрохирургических и кардиохирургических операций, а также различных травм.

В прошлом году в центре в рамках ОСМС медицинскую реабилитацию прошли более 2 000 человек.

Пациентам предоставляются лекарственная терапия, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, магнитотерапия, кинезитерапия и гидрокинезотерапия, а также консультации психолога, логопеда, невролога, кардиолога и реабилитолога.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.

Отмечается, что инсульты и заболевания опорно-двигательного аппарата всё чаще фиксируются и среди лиц трудоспособного возраста.

Так, 35-летняя Айгерим Джахантаева после операции по удалению грыжи позвоночника, проведённой в рамках ОСМС, прошла курс реабилитации и смогла самостоятельно передвигаться.

В целом, благодаря системе обязательного медицинского страхования доступ к услугам реабилитации значительно расширился как для взрослых, так и для детей.

В 2025 году реабилитационные центры Шымкента оказали более 450 тысяч медицинских реабилитационных процедур.

Для получения реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу, который при наличии показаний направит пациента к реабилитологу или профильным специалистам.