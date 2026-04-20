Обследования мужчин помогают снижать смертность от инсульта

Министерство здравоохранения Казахстана сообщает о результатах внедрения новых программ, направленных на раннее выявление нарушений мозгового кровообращения.

С начала 2026 года обследование прошли более 82 тысяч мужчин в возрасте 50 лет и старше. Диагностика проводилась с использованием ультразвукового исследования брахиоцефальных сосудов.

По итогам выявлено, что у около 5 тысяч человек, или 6 процентов обследованных, диагностирован стеноз сосудов головы и шеи. Это одно из основных состояний, предшествующих инсульту. Своевременное выявление патологии позволяет предотвратить тяжелые осложнения и сохранить жизнь пациентов.

Консультацию ангиохирурга уже получили 72,7 процента пациентов, что подчеркивает необходимость дальнейшего усиления кадрового потенциала и повышения доступности специализированной помощи.

Запуск программы связан с демографическими и поведенческими факторами. В Казахстане разница в продолжительности жизни мужчин и женщин превышает 8 лет. Это во многом обусловлено более высокой распространенностью факторов риска у мужчин, включая курение и низкую физическую активность.

С января 2026 года обследование на цереброваскулярные нарушения внедрено на системной основе с периодичностью один раз в два года.

Также Министерство здравоохранения модернизировало профилактические программы в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В частности внедрены лабораторные исследования с доказанной эффективностью, оптимизированы маршруты пациентов, расширены полномочия медицинских сестер и увеличен возраст участников скрининга до 76 лет.

По итогам 2025 года число пролеченных пациентов выросло на 8,3 процента, доля тромболизиса увеличилась на 11 процентов, а смертность от инсульта снизилась на 4 процента.

Инсульт составляет 32 процента в структуре смертности от болезней системы кровообращения. За первые два месяца 2026 года общая смертность от этих заболеваний снизилась на 16,3 процента.