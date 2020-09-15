В Шымкенте возобновила работу сельскохозяйственная ярмарка.

Спустя полгода, с момента объявления режима ЧП в Казахстане, в эту субботу в третьем мегаполисе на территории, прилегающей к стадиону Кажи Мукана прошла ярмарка сельхозпроизводителей. Организаторы обещают: теперь она станет регулярной.

Горожане с нетерпением ждали этого дня, ведь на таких ярмарках стоимость продуктов всегда ниже, чем на рынках. Впрочем, товаропроизводители тоже ждали, когда ярмарка таки возобновит свою работу, ведь доход в семье зависит от реализации продукции.

На ярмарке соблюдены все санитарные требования. Работали дезинфекционные тоннели, ответственные лица контролировали, чтобы покупатели и продавцы были в масках, сохраняли дистанцию.

Жительница города:»Из за коронавируса были введены карантинные меры. Ярмарка не работала с марта месяца. Вот начали снова работать. На сельхозярмарке можно купить по хорошей цене мясо-молочную продукцию, овощи, виноград и яблоки. Толебийцы привезли плодоовощную продукцию».

Продукцию собственного производства привезли на ярмарку и крестьяне Сайрамского и Ордабасинского районов. В следующий раз сельхозпроизводителей будет больше. Организаторы уже провели переговоры со многими крестьянскими хозяйствами.

Шынар Оразова