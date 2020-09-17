Выписка произошла в день ее рождения.

Дуйсебекова Кызтай встретила свою сотую осень вместе с врачами инфекционной больницы. Медицинские работники выписали бабушку в день празднования ее 100-летия.

7 сентября пожилая пациентка была доставлена в тяжелом состоянии в инфекционный центр в микрорайоне Асар. Врачи сделали компьютерную томографию легких и обнаружили, что у бабушки повреждено 55% легочной ткани. Кроме того, пожилую женщину беспокоила язва желудка, сообщает Управление здравоохранения города Шымкент.

Врачи госпитализировали ее в отделение и провели противовирусную терапию. В результате проведенной работы Дуйсебекова Кызтай полностью выздоровела, а в день своего рождения ее выписали из больницы домой. В свою очередь, бабушка Кызтай выразила благодарность врачам за оказанную квалифицированную медпомощь, должный уход и внимание.

«Состояние бабушки при поступлении в больницу было тяжелое. Мы лечили ее по протоколу. На сегодняшний день состояние пациентки стабильное», — сказала врач Ляззат Тленшина.