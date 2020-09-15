Объем производства сельхозпродукции в Шымкенте за 8 месяцев составил 22,9 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3%.

Этот рост был достигнут с целью увеличения объемов производимой продукции в животноводстве.

В частности, за восемь месяцев произведено 100,4 млн штук яиц. Из них 23 млн штук произведены предприятиями ТОО «Тассай кус» и ТОО «Шымкент кус».

По словам специалистов управления сельского хозяйства и ветеринарии, этот показатель увеличился на 29,8 процента.

Кроме того, производство мяса увеличилось на 1,1%, составив 10,6 тыс. тонн. Предприятием ТОО «Шымкент кус» и откормочными площадками произведено 118,2 тонн мяса бройлера.

Вместе с этим, произведено 35,2 тыс. тонн молока, объем продукции увеличился на 3,3%. В частности, ТОО «Байтерек Агро», «Зертас», «Туран Агро Продукт» увеличили производство молока на 1,1 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в городе насчитывается 81,5 тыс. голов крупного рогатого скота, овец и коз — 106,8 тыс., свиней — 4,1 тыс., лошадей -14,5 тыс, верблюдов – 29 голов, а также 100,1 тыс. птиц.