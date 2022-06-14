Умные рудники: Полный цикл производства урана в Сузакском районе

В Сузакском районе нашей области сконцентрированы одни из самых крупных запасов урана в мире.

Много его и на месторождении Северный Инкай. Здесь на одном из предприятий, ведётся добыча полезного ископаемого методом подземно-скважинного выщелачивания и его переработка до полуфабриката.

Добыча урана ведётся на рудниках. Процесс включает в себя бурение скважин в залежах, куда потом закачивается специальный раствор для выщелачивания. Там он контактирует с полезным ископаемым и эта субстанция, содержащая уран, с помощью насосов перекачивается на поверхность.

В жидком состоянии химический элемент из скважин транспортируется по трубам на перерабатывающий завод. Здесь его сорбируют через гранулы смолы. Они притягивают полезный компонент из продуктивного раствора. Процесс производится на специальном оборудовании.

Далее путем добавления химических реагентов уран выводится в осадок в особых ёмкостях. Полученная масса высушивается после чего представляет собой готовую продукцию в виде желтого порошка.

Такой полуфабрикат не обладает высоким радиационным фоном. Но чтобы в конечном итоге получить из него топливо для реакторов АЭС, он должен пройти еще ряд технологических процессов.

«1 килограмм урана может дать энергии столько, сколько могут дать 20 тонн угля. Если брать в масштабах выпускаемой продукции нашим предприятием, то ее достаточно для работы на круглый год нескольких АЭС. Сам готовый продукт экспортируется нами в страны по всему миру в зависимости от потребности. Это может быть и европейский рынок и страны Северной Америки» — рассказывает директор рудника Алексей Золин.

В прошлом году предприятие поставило исторический рекорд, добыв 3 с половиной тысячи тонн урана, и выпустив 3250 тонн готовой продукции. И это несмотря на сложности, возникшие в период пандемии. Проблемы предприятию доставила и геополитическая обстановка в мире. Из-за антироссийских санкций, приостановились поставки пероксида водорода, который используют в процессе осаждения урана. Потребность этого химического реагента на предприятии — 700 тонн в год. Его отсутствие потребовало неординарных решений

«Производство перешло на выпуск продукции с использованием отечественного химического реагента, сжиженного аммиака. Получается такой же порошок, желтый, но несколько иного химического состава, но тем не менее удовлетворяющего требования химических свойств и целевого назначения то, что мы получали ранее. После некоторого периода, поставки были возобновлены, но уже от других поставщиков» — говорит руководитель предприятия Алексей Золин.

По добыче урана Казахстан в лидерах уже больше 12 лет. Страна укрепила позиции и по его экспорту, после того, как многие государства ввели эмбарго на российский уран. Цена на него за последние 8 месяцев выросла на 20%. Только на этом руднике его, по оценкам экспертов, более 100 тысяч тонн. При нынешней производительности, на добычу и переработку этого объёма предприятию понадобится почти 30 лет.