88 тысяч человек трудоустроят в Туркестанской области

Аким области в Туркестане в очередной раз собрал руководителей управлений. На мероприятии обсуждались изменения, произошедшие в регионе и качество проделанной работы.

В частности, были подведены итоги работы в социальной сфере, темпы экономического роста, кроме того специалисты отчитались перед главой региона.

В этом году в Туркестанской области планируется трудоустроить более 88 тысяч человек. А в рамках «национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» обеспечить занятостью 70 250 человек.

«В 2021-2025 гг. на реализацию нацпроектов трудовой занятости выделено 23 млрд тенге, планируется трудоустроить более 70 тыс. человек. В рамках этих мероприятий на вновь открываемые рабочие места будут трудоустроены 7 086 человек. Здесь предусмотрены как временные так и постоянные рабочие места. В частных предприятиях работой будут обеспечены более 10 тысяч человек», — сообщила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева.

По поручению главы государства в рамках создания 100 постоянных рабочих мест на 10 тысяч человек населения, в Туркестанской области ведётся постоянная работа. В ходе совещания глава региона поручил акимам районов обеспечить постоянной работой всех нуждающихся жителей региона.



«Главная задача акимов- создание новых рабочих мест. Я уже об этом не раз говорил. В каждом селе нужно создать рабочие места. Малый бизнес, микробизнес, дать работу на больших предприятиях. И нужно держать это на контроле», — предупредил сотрудников акимата аким Туркестанской области Умирзак Шукеев



На совещании речь шла также о темпах экономического роста и реализации новых проектов. Были отмечены достижения в сфере сельского хозяйства. Так в растениеводстве в этом году наблюдается рост производства на 14,3% процента по сравнению с прошлым годом.



«По основным показателям за 7 месяцев этого года отмечен рост в производстве, в растениеводстве рост составил 14,3 процента, в животноводстве так же наблюдается рост. В производстве мяса, молока и других продуктов животноводства рост составил в среднем от 0,6 до 16 процентов. Также наблюдается рост в сфере инвестиций. Здесь сумма достигла 299 миллиардов тенге, рост на 1,4 процента», — отчитался руководитель управления стратегии и экономического развития Туркестанской области Канат Каипбек.

Ведётся в регионе и регистрация рабочих мест на «Электронной бирже труда». К настоящему времени в компьютерной базе опубликовано 3326 трудовых вакансий.