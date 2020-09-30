На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина обсуждена подготовка регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду.

О проводимой работе по подготовке к отопительному сезону доложили министры энергетики Н. Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития – Б. Атамкулов, образования и науки – А. Аймагамбетов, здравоохранения – А. Цой, акимы Западно-Казахстанской области Г. Искалиев, Карагандинской области – Ж. Касымбек, Акмолинской области – Е. Маржикпаев, города Нур-Султан – А. Кульгинов, а также заместитель Премьер-Министра Р. Скляр? сообщает primeminister.kz.

Регионами подготовлено 10662 автономных котельных или 98,6%, 46561 жилых домов (97%). Отремонтировано 5024 км тепловых сетей (99,1%), 14089 км сетей водоснабжения (99,1%). К отопительному периоду подготовлены 11158 (99,6%) объектов образования и 5963 (99,2%) объектов здравоохранения. Угледобывающими компаниями добыто 69 млн тонн угля.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет 17 млрд тг. Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в гг. Алматы – 4,5 млрд, Нур-Султан – 1,95 млрд, Шымкент – 2,5 млрд и Мангистауской области – 1,4 млрд тг.

«Отопительный сезон начат во многих регионах раньше времени из-за погодных условий. В целом, акимами регионов проведена неплохая работа по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной сферы и теплоисточников», — сказал А. Мамин.

Акиматы Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и г. Алматы на 100% выполнили планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов к отопительному периоду.

Завершили плановые показатели по заготовке угля для автономных котельных Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и Алматы.

Есть факты отставания от графиков готовности жилых домов в Западно-Казахстанской области (61,7%). Недостаточный уровень заготовки топлива для коммунальных нужд и населения отмечается в Акмолинской (48% для коммунально-бытовых нужд и 61% для населения), Актюбинской (90,3% и 51%), Карагандинской (83% и 53%), Северо-Казахстанской (80% и 70%), Павлодарской (67% для населения) областях и в столице (для населения только 40%).

Глава Правительства поручил акимам в установленные сроки завершить все запланированные ремонтные работы, поставку топлива в необходимых объемах, а также совместно с энергопроизводящими и энергопередающими организациями в кратчайшие сроки обеспечить получение паспортов готовности к проведению отопительного сезона.

«Мы имеем достаточное количество добываемого угля, поэтому не должно быть проблем с углем», — сказал А. Мамин. Премьер-Министр дал поручение акимам в двухнедельный срок провести проверку текущего состояния инфраструктуры пунктов заготовки и реализации угля, графиков поставки, обоснованности цен и качества реализуемого угля, а Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НК «Қазақстан Темір жолы» – обеспечить в необходимом количестве вагоны для доставки угля. «В регионах надо усилить работу по погашению имеющейся дебиторской задолженности предприятий за поставленный газ и уголь, а также потребителей за коммунальные услуги», — подчеркнул Премьер-Министр.

А. Мамин поручил министерствам энергетики, индустрии и инфраструктурного развития обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом завершения акиматами работ по подготовке всех объектов к отопительному периоду.