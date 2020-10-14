Полицейские Туркестанской области нашли сбежавшую из дома 14-летнюю девочку в Шымкент, передает Otyrar.KZ.

В городское управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь.

Сначала они попытались самостоятельно разыскать ребенка в доме у своих родственников и знакомых. Но после безуспешных поисков, родители обратились за помощью в полицию.

В результате принятых мер и тщательного подхода к поискам, туркестанские полицейские установили, что девочка познакомилась с парнем через социальные сети и самостоятельно уехала в Шымкент.

Стражи порядка обнаружили пропавшую девочку на одной из улиц мегаполиса и вернули домой к родителям.