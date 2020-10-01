Аким мегаполиса посетил семьи ветеранов, посвятивших свою жизнь благородному труду и поздравил с праздником, вручив им памятные подарки.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил председателя городского Совета ветеранов Исамудина Рысбая Наштаевича с 1 октября — Международным днем пожилых людей. На встрече были обсуждены вопросы жизнедеятельности ветеранов и значение совета в жизни общества.

Поздравляя общественного деятеля Нурмаханбета Ажиметовича с праздником, глава города отметил, что его патриотические чувства и любовь к Родине всегда будут примером для молодого поколения, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Нурмуханбет Ажиметович родился в 1927 году в селе Казыгурт Казыгуртского района. Партийный, советский работник, общественный деятель. Почетный гражданин Южно-Казахстанской области и Казыгуртского, Толебийского, Тюлькубасского, Алгабасского, Келесского районов. Супруга Нурекенова Рабигуль – «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Сыновья и дочери — специалисты с высшим образованием.

Вместе с этим, Мурат Айтенов побывал в семье ветерана тыла Нины Лычагиной. Аким отметил, что неоценимый вклад, внесенный ветеранами в патриотическое воспитание подрастающего поколения, навсегда останется в памяти.

Нина Лычагина родилась в 1927 году в Грибановском районе Воронежской области. После окончания учебы в 1946 году получила направление в Южно-Казахстанскую область, где с 1946-1960 годы работала зоотехником.

В 1974-1986 годы работала главным государственным инспектором по закупу сельскохозяйственной продукции в областной госинспекции. За годы своей трудовой деятельности она была награждена орденами «Трудовое Красное Знамя» и «Знаком Почета». Сегодня она живет со своим внуком и его семьей.

Стоит отметить, что сегодня в честь праздника секретарь маслихата города Шымкент и заместители акима города, а также акимы районов посетят семьи более 70 ветеранов.