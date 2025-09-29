Арбат в Шымкенте встречал пенсионеров песнями и танцами

В преддверии дня пожилых людей на Арбате прошёл праздничный концерт. Здесь собрались десятки пенсионеров, чтобы в дружеской атмосфере спеть любимые песни, потанцевать и просто порадоваться жизни.

Для людей старшего поколения такие мероприятия — это не только отдых, но и возможность почувствовать внимание и заботу со стороны общества. Праздничная программа объединила пенсионеров из разных районов города. Каждый пришёл сюда с желанием провести время с пользой и хорошим настроением.

«Я только в прошлом году вышла на пенсию, мне исполнился 61 год. Я молодой пенсионер, еще сегодняшнее мероприятие посвящено дню пенсионеров. У нас какие условия, в собесе дают путевки в санаторий раз в два года, всевозможные мероприятия проходят, сейчас ко дню пожилого человека будет прибавка единовременная, тоже вот к этому празднику», — говорит пенсионерка.

Сейчас в Шымкенте работает четыре центра активного долголетия. Здесь можно не только заняться рукоделием, шахматами, настольным теннисом или плаванием, но и пройти медицинское обследования, укрепить здоровье, посетить занятия йогой и пением. Всё это абсолютно бесплатно для всех желающих пенсионеров.

Мауия Алданазарова, директор центра активного долголетия: «В центре активного долголетия у нас 36 услуг, медицинский осмотр, йога, музыка, психологические тренинги, соляная шахта, трудотерапия. Наши пенсионеры приходят по 4 часа до обеда и по желанию после обеда».

Ежедневно центры посещают сотни горожан серебряного возраста. Для одних это способ активно проводить свободное время, для других — возможность раскрыть творческий потенциал или найти новые увлечения.

«Нам все нравится, я хожу в центр активного долголетия. Там все условия для нас созданы. Сегодня вот пришла на концерт», — говорит пенсионерка.

«К пенсионерам хорошо относятся, создали дома центры долголетия. Я ходила туда и хожу, занимаемся пением, йогой, там клуб шашки/шахматы и относятся ко всем пенсионерам прекрасно», — говорит пенсионерка.

В Шымкенте проживает более 99 тысяч пенсионеров. Организаторы отмечают: цель таких мероприятий — не только подарить праздник пенсионерам, но и напомнить обществу о том как важно заботиться о старшем поколении.