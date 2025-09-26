По 3 МРП получат пенсионеры Шымкента ко дню пожилых людей

Ко дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, пенсионеры Шымкента получат единовременную социальную помощь. Она предусмотрена для всех жителей города старше 70 лет и составит три месячных расчётных показателя — почти 12 тысяч тенге.

Об этом сегодня на пресс-конференции в городском пресс-центре сообщил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек. При этом, по его словам, это не единственная мера поддержки, приуроченная к празднику.

«Одиноким пожилым людям старше 80 лет ежемесячно выплачивается пособие в размере двух месячных расчётных показателей — 7 867 тенге. Также, как вы знаете, с прошлого года в Шымкенте, по решению акима, все жители старше 70 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Дополнительно оказывается помощь в подписке на печатные издания — это социальная поддержка предоставляется дважды в год», — рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

В Шымкенте проживает более 99 тысяч пенсионеров, среди них ветераны великой Отечественной войны и 1482 труженика тыла. Ежегодно около 7 тысяч пенсионеров получают бесплатные путёвки в санатории, которые предоставляет местная администрация.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «В целях укрепления здоровья пенсионеров учреждение «Ізетті ардагер» принимает одновременно до 120 человек, создавая для них все условия для краткосрочного лечения. Кроме того, у нас действуют четыре центра «Активного долголетия», где пожилые люди могут петь, танцевать, играть в теннис и проводить время с пользой».

Поддержка старшего поколения — это не только вопрос социальных выплат или льгот. Это проявление уважения и благодарности тем, кто заложил основу сегодняшнего дня.