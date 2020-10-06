Молодые люди, которые совершили правонарушения соревновались в турнире по настольному теннису.

Его провели сотрудники молодежного ресурсного центра в рамках проекта «Здоровое поколение». Они задались целью — приобщить оторванных от жизни молодых людей, которые ранее были за решеткой и все еще находятся на учете, к обществу.

23-летний Жандар Шынболат сегодня занял призовое место в турнире по настольному теннису. Молодой парень нарушил закон — какой именно, упоминать Жандар не любит. Его осудили и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. О содеянном парень сожалеет и пытается исправиться. А еще, говорит Жандар, очень приятно что несмотря на проступок, его приглашают участвовать в культурных мероприятиях.

«На теннис меня пригласил инспектор, и я с радостью согласился. Таких мероприятий нужно побольше, очень приятно пообщаться с другими людьми, со своими сверстниками», — говорит Жандар.

В турнире приняли участие 16 молодых людей. Чаще всего, молодые правонарушители в Шымкенте занимаются кражами и мошенничеством. Только в этом году в четырех районах города было осуждено 1666 молодых людей. По словам полицейских, уровень преступности среди молодежи в этом году не ниже, чем в прошлом. В молодежном ресурсном центре, которые выступили организаторами турнира, не скрывают, работать с этой категорией молодых людей, сложно.

«Было очень трудно уговорить молодых людей принять участие в турнире, потому что многие из них все еще оторваны от общества и чувствуют себя некомфортно. После этого турнира, мы планируем вплотную заняться их социализацией, будем учить их предпринимательству, будем трудоустраивать. Потому что они должны быть вовлечены в общество», — рассказал Ерлан Айтбаев руководитель молодежного ресурсного центра г.Шымкента.

Победителей турнира наградили кубками, дипломами и призами. Но самое главное, уверяют организаторы, молодые люди получили осознание, что они нужны обществу.

Анастасия Новикова