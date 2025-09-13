Бывшие заключенные получили шанс начать успешную жизнь

В Туркестанской области впервые реализуется программа выдачи безвозвратных грантов гражданам под пробационным контролем. Бывшие осуждённые получают шанс начать собственное дело и адаптироваться к нормальной жизни. Кто-то открывает мастерскую, кто-то пекарню, другие занимаются птицеводством.

40-летний Рустам Юлчиев, стал одним из 35 человек под пробационным контролем, получивших государственный грант на развитие собственного дела. Житель села Аксукент рассказывает, что когда-то пытался нажиться на продаже краденного скота и за это оказался на скамье подсудимых. Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. Через 2 года наказание заменили на ограничение свободы, и он вышел на волю.

«Когда вышел из заключения, было нелегко. Работы не было. Встал на учёт в пробации, затем зарегистрировался в центре занятости. Тогда и узнал от сотрудников пробации, что государство выделяет гранты. Подал заявку, собрал документы. Честно говоря, сначала не верил, что получится. Думал, дадут ли мне вообще такой шанс», — рассказывает житель села Аксукент Рустам Юлчиев.

Рустам подал все необходимые документы и его проект одобрили. Он получил грант в размере полутора миллионов тенге и закупил около 600 цыплят. Так он открыл свое небольшое хозяйство. Сейчас он все свое время уделяет уходу за птицами.

Рустам Юлчиев, житель села Аксукент: «Мой бизнес — это птицеводство, выращивание мясных бройлеров. Беру цыплят, растим, готовим. Планирую в будущем поставлять мясо в кафе, рестораны и другие организации. Конечно, после заключения многим тяжело снова адаптироваться в обществе, но это нужно преодолеть. Для нас такой грант — огромная помощь и поддержка».

Программа предоставления безвозвратных грантов гражданам, под пробационным контролем в Туркестанской области в этом году реализуется впервые. Десятки человек воспользовались этой возможностью: кто-то открыл кондитерский бизнес, другие ремонтом автомобилей, кто то занялся животноводством.

Даулет Тлемисов, заместитель прокурора Туркестанской области: «По инициативе прокуратуры начата работа по социальной адаптации осуждённых, состоящих на учёте в пробации. При поддержке областного акимата 35 человек получили безвозвратные гранты на общую сумму 55 млн тенге. Четверым гражданам выделено 25 млн тенге льготных кредитов на развитие животноводства. Эти меры помогают осуждённым открыть собственное дело, быстрее адаптироваться в обществе и снизить риск повторных преступлений».

Социальная помощь оказывается не только самим осуждённым, но и их семьям. Эксперты отмечают, что такие меры позволяют снизить уровень рецидивной преступности и способствуют успешной интеграции бывших заключённых в общество.