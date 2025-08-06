В Шымкенте прошла ярмарка вакансий и приём граждан. Организаторами выступили прокуратура Шымкента и городской акимат. Посетителям предложили более 2000 рабочих мест, а также оказали юридическую помощь по различным вопросам.

С самого утра в городском доме культуры Сайрама многолюдно. Здесь проходит ярмарка вакансий и личный приём граждан. Жители приходят не только в поисках работы, но и за бесплатной юридической консультацией.

Толкын Рызметов пришёл на приём с давней проблемой, касающейся земельного участка. Его вопрос долго оставался без решения. Здесь он получил не только подробную юридическую консультацию, но и чёткий план дальнейших действий. Для многих участников такие встречи — это шанс наконец добиться результата.

Толкын Рызметов: «Сегодня я пришёл на приём по вопросу земельного участка. Участок был выдан, но затем, по документам, его незаконно оформил другой человек.

Мне предоставили консультацию, объяснили, какие шаги нужно предпринять, чтобы восстановить справедливость. Теперь буду действовать в правовом поле».

Среди участников есть и бывшие заключённые. Для них трудоустройство — важный шаг к возвращению в общество и построению новой жизни. Им предоставили отдельные консультации и рассказали о доступных вакансиях и мерах поддержки.

Арман Орманов, старший прокурор прокуратуры Каратауского района: «Данное мероприятие направлено на содействие трудоустройству граждан и снижение уровня безработицы. Как вы видите, на площадке проводится личный приём и консультации всех компетентных органов по интересующим граждан вопросам».

Организаторы подчёркивают: в городе есть реальные возможности для трудоустройства. Работа есть — главное, чтобы было желание меняться и двигаться вперёд.