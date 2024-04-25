Пособие бывшим заключенным будут выплачивать в Шымкенте

Материальную помощь будут оказывать состоящим на пробационном контроле.

Вышедшим по УДО государство в течение трех месяцев будет выплачивать около 36 тысяч тенге. О новшествах сообщили в управлении занятости и социальной защиты Шымкента. Такое решение было принято после многочисленных просьб бывших заключённых.

Сабыржан Арапбай, заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:

«Вышедшим по УДО будет назначена выплата в размере 10 МРП. Выплата будет производиться в течение трех месяцев после выхода по УДО. Данное решение было принято, чтобы бывшие заключённые быстрее адаптировались в обществе».