Нашей власти с нами повезло. А разве не так?! Нет, действительно, властям Шымкента ОЧЕНЬ повезло с горожанами.

Терпеливые, безропотные и, что бы ни говорили о шымкентцах жители других регионов Казахстана, мы в большинстве своем очень законопослушные граждане.

Судите сами, выдерживать в последнюю пару лет столько дорожных ремонтных работ, столько часов провести в пробках – такое не всякому водителю авто под силу. А сколько времени мы, пассажиры автобусов, понапрасну тратили и тратим на остановках в ожидании транспорта – такое испытание не каждому по плечу.

С начала лета в разных районах города почти одномоментно начались работы по асфальтированию дорог. Рабочие с помощью спецтехники выковыривают старые и укладывают новые бордюрные блоки. Сооружают тротуары, велодорожки, монтируют автобусные остановки.

Все это сопровождается перекрытием проезжей части улиц – где на пару часов, а где и на несколько дней-недель. Садясь в автобус, не факт, что ты доедешь из точки А в нужную тебе точку Б. Тебя или завезут куда-нибудь в другое место или высадят из автобуса на полпути. Аргумент – ремонтные работы, перекрытие дорог. К примеру, неделю назад 74-й автобус поехал прямо по Темирлановскому шоссе, не свернув, как обычно, на Мангельдина. На мое возмущение кондуктор ответил: «Апай, в вашу сторону дорога перекрыта. Мы в объезд поедем, через «Авто-Нур».

Словом – город настиг большой ремонт дорог. Спасибо, конечно, но у нас и неудобств заметно прибавилось.

На днях перекрыли улицу Аскарова (бывшая Нариманова). Понятное дело – автобусы в объезд, люди – пешим ходом, на то они и пешеходы. Думаете, работа кипела? Да ничего подобного. Гаишник лениво посвистывал в свисток, махал своим «хлебным» жезлом в сторону водителей авто, пытавшихся проехать напролом, а дорожных рабочих и видно не было. Царство сонных мух… И такая картина по всему городу. «А что делать? Я каждый день к маме хожу по Адырбекова, – делится своим возмущением жительница города Асия Аюпова. – С прошлого года ремонт на этой улице идет, так как три подрядчика взяли деньги и убежали. А кто виноват? Кто в ответе за то, что тендер выигрывают организации, у которых ни техники, ни людей? Кто-то же их «крышует»? Хоть кто-нибудь ответил за это? Вопрос риторический, понимаю. Я прочитала паспорт этого объекта строительства и не поверила своим глазам: срок окончания реконструкции этого участка улицы 31 декабря 2022 года. Это мне еще почти два с половиной года ломать ноги, идя к маме? Мне пешком ближе, чем в объезд. И топать с 18 микрорайона до школы МВД. Мой путь занимает всего 15 минут, но иду вся в пыли, по неровностям. Иду и крою всех матом».

Но одного ремонта дорог и тротуаров, видимо, показалось мало для Шымкента. Городским властям понадобилось внедрение электронного билетирования! Карточки «ТОЛЕМ» нам в помощь! Хорошо бы, чтобы те из чиновников, кто так рьяно взялись за электронное билетирование, направили хотя бы часть своего завидного рвения и энтузиазма на организацию ритмичного движения автобусов. Ну не должны люди по 20-40 минут стоять на остановках. Какая нам разница, чем платить – наличкой или карточкой, если автобусов нет по полчаса! И это в период карантина! О какой социальной дистанции может идти речь, когда пассажиры набиваются в салон автобуса, как селедки в бочку!

В городе появилась «традиция» – каждые 7-8 лет менять бордюрные камни и монтировать автобусные остановки. Значит, КОМУ-ТО это нужно (очередное отмывание денег и пополнение чьих-то карманов).

Скоро начнутся дожди и вот тогда всплывет еще один «сюрприз». Речь об устройстве ливневой канализации по проспектам Тауке хана и Республики. Трубы закопали в землю, а воронки не установили. Дожди покажут, что дорожные коммунальщики из артели «Напрасный труд» наделали. Опять вода будет течь по дорогам, и Шымкент превратится в сплошное море.

Есть еще одна область нашего терпения – это цены. Мы и в их отношении молчим, не ропщем. Лишь укоризненно покачиваем головой, услышав новую цену на привычный продукт.

Заметили, как хлеб подорожал?! Вчера покупала невесомую лепешку по 110 тенге! А яйца как в цене подскочили! Про мясо вообще молчу… Кто-нибудь в нашем городе контролирует полет цен? Понятное дело – рынок. Но как же быть с наказом президента РК местной власти сдерживать цены на основные продукты питания в период пандемии? Народ итак обнищал, многие потеряли работу, живут на пособия, а тут еще и цены растут каждый день, как на дрожжах. Это же чистой воды спекуляция. С молчаливого согласия властей!

А мы по-прежнему молчим. Нет, понятно, что криком, бунтом положения не изменишь. Только хуже будет. Но, как говорится, кое-кому наверху надо и совесть иметь.

Кстати, вы сами-то знаете, что такое терпение? Напомнить? Если кратко, то это контроль эмоций, когда здравый смысл и воля преобладают над спонтанностью.

Акимат, наверное, спит и видит, как мы пестуем в себе это великое и уникальное качество – шымкентское терпение.

Вот инструкция для начинающих, адаптированная для шымкентцев: «Установите для себя определенный промежуток времени, в течение которого вы будете работать над этим качеством – шымкентским долготерпением. К примеру, для начала можно взять один день. Примите для себя решение быть терпеливым со всеми и во всех ситуациях, с которыми вы столкнетесь в течение этого дня – транспорт, дороги, цены, подключение к теплу, учеба на удаленке и так далее. В конце дня проанализируйте ваши достижения в сохранении терпения. Впоследствии можно увеличить испытание до трех дней, недели, месяца, а затем вы и сами не заметите, как терпение станет вашей неотъемлемой чертой. Усвоенный навык терпения приводит к совершенству!»

Главное, чтоб власть не забывала – лимит на долготерпение тоже не бесконечен…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА