В Енбекшинском суде Шымкента осудили дезинcектора, по вине которого в двух семьях шымкентцев скончались трое малолетних детей и пострадали еще пятеро взрослых.

Приговор — 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной степени безопасности и лишение права заниматься дезинфекционной деятельностью сроком на три года.

Одной из потерпевших сторон осужденный выплатит пять миллионов морального ущерба.

Он прячет лицо под маской и отворачивается от камеры. Приговор обвиняемый в гибели троих детей выслушал в следственном изоляторе, через онлайн связь.

Суд признал Болатбека Жанибекова виновным в смерти по неосторожности и приговорил к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание дезинсектор будет в колонии минимальной безопасности. Осужденного обязали выплатить родителям двух погибших детей компенсацию в 5 миллионов тенге. Семья, потерявшая 8-месячного ребенка, мужчину простила.

Айдос СУЛТАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕНБЕКШИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА:По закону, если нет отягчающих и есть смягчающие обстоятельства, наказание не может быть больше 5 лет. То есть половина срока наказания. Органы следствия не указали в обвинительном акте отягчающих обстоятельств. Суд не в праве их признать по своей инициативе. У Жанибекова есть малолетние дети. Суд обязан это признать смягчающим обстоятельством».

Первый трагический случай произошел в ноябре прошлого года. 11-месячный малыш и его 4-летний брат скончались в больнице от тяжелого отравления неизвестным веществом. Пострадали тогда и их родители, а также сестра. Трагедия повторилась в феврале 2020-го. В одной из шымкентских многоэтажек отравилась целая семья. Погибла 8-месячная девочка. В обоих случаях эксперты установили, что дети скончались от ядовитых газов. Они попали из соседних квартир, где травили насекомых. Выяснилось, что дезинсекцией занимался один и тот же специалист.

Супруга осужденного с вердиктом не согласна.

Салтанат ЖАНАБАЕВА, СУПРУГА ОСУЖДЕННОГО: Семья, которая проживала в микрорайоне «Север» полностью простила нас. А в том случае, где скончались двое детей, мы там дезинфекцию провели в соседней квартире. Это было в четверг. В субботу хозяева уже заселились в квартиру. У них тоже был маленький ребенок. Но они, же не отравились. А как тогда их соседи получили отравление?! Тем более в организме погибших не нашли химических веществ. Мы еще в декабре понесли следователям препарат. Но они даже не проверили его».

Родители погибших детей обжаловать приговор не будут. Дезинсектор Жанибеков своей вины не признал. Он намерен оспорить вердикт суда.

Тарас Луценко