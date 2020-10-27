Об этом сообщают в филиале НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» по городу Шымкенту, передает Otyrar.KZ.

«Для того, чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. В таком случае при необходимости врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии», — говорится в сообщении.

Прикрепиться к поликлинике можно несколькими способами. При обращении через веб-портал электронного правительства www.egov.kz прикрепление производится при наличии ЭЦП.

Отдельные категории населения могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность.

К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.