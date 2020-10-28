Похоже, дольщики жилого комплекса Кок Жайлау таки могут вздохнуть спокойно – до конца года они получат свое жилье.

Во всяком случае об этом в один голос говорят инвестор, подрядчик и местная исполнительная власть. О том, как долго пришлось ждать обещанного дольщикам и почему, строительство затянулось в материале нашего корреспондента.

Жители домов в Кок Жайлау каждый день надеются, что сегодня-завтра в их дома все-таки подадут тепло. И все бы ничего, если бы не проблемы с землей, на которой должна размещаться котельная – в результате самозахвата она оказалась в частных руках. Тем не менее, уже в 20-х числах ноября тепло в эти дома придет, обещают в акимате Шымкента.

Напомним, о проблемах с Кок Жайляу жители неоднократно писали в своих обращениях акиму Шымкента, оставляя свои комментарии под его постами на официальной инста-странице.

Господин аким, кто ответит за то, что строительство идет с отставанием от сроков, особенно жилого комплекса Кок Жайлау (Феб групп) уже на полтора-два года отстали.

Вы обратите внимание на дома, которые должны были сдать в срок! Кок Жайлау Феб групп опаздывает на полтора года. Мы все деньги вложили? К кому обратиться?

Здравствуйте! Строительство ведется не везде. ЖК Кок Жайлау стоит. Мы ждем ведь. Разрешите им работать, пусть поскорее закончат!

К слову, сроки сдачи объекта действительно несколько раз переносились. По словам инвестора, одна из серьезных причин, повлиявших на сроки оказалось… нецелевое использование средств.

Так или иначе, сейчас называется новый срок завершения строительства оставшихся 5 домов – это конец 2020 года. Получится ли у инвестора сдержать слово в этот раз, узнаем уже через два месяца.