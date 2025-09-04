В Шымкенте предупредили о риске покупки квартир без разрешений

Акимат Шымкента предостерёг жителей от покупки квартир в новостройках с нарушением законодательства.
В сообщении подчеркивается, что недействительными считаются сделки, оформленные в обход закона: договоры предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и уступки права требования.
Власти напоминают, что приобретение жилья без соответствующих разрешительных документов несёт риски для покупателей. Привлечение средств дольщиков без разрешения запрещено законом «О долевом участии в жилищном строительстве». За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность — по статье 320 КоАП РК и статье 214 УК РК, касающейся незаконной предпринимательской деятельности.
Проверить наличие разрешений на привлечение средств дольщиков можно на сайте акимата Шымкента и в управлении архитектуры и градостроительства города. Жителям рекомендуют проявлять осторожность при выборе жилья и тщательно проверять документы застройщика.
Cписок строительных организаций, имеющих право принимать средства дольщиков в г. Шымкенте:
1. Список разрешений выданных местным исполнительным органом (город Шымкент)
|п/н
|Дата, номер получения разрешения
|Застройщик (ТОО)
|Уполномоченная компания (ТОО)
|Наименование жилого комплекса
|Адрес объекта
|1
|14.02.2024 г. №44
|«BAZIS-А Corp.»
|«Жарқын қала»
|Шахристан 3 –пятно
|Шымкент Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/1
|2
|14.02.2024 г. №45
|«BAZIS-А Corp.»
|«Жарқын қала»
|Шахристан 4 –пятно
|Шымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/1
|3
|23.04.2024 г. №51
|«BI Development Astana»
|«ADD Building»
|Ипподром аймағы (Каскасу 2-2 Терра-2)
|Шымкент Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би, уч. №113/3
|4
|31.07.2024 г. №56
|«BI Development Astana»
|«RP Shymkent»
|«4 YOU Shymkent»
|Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Рыскулова, 22
|5
|11.09.2024 г. №57
|«BI Development Astana»
|«Umit Qala»
|«Ұлы Дала — II очередь»
|Шымкент Каратауский район, пр. Н.Назарбаева, уч. 55
|6
|23.09.2024 г. №59
|«BI Development Almaty»
|«Invest Lend»
|«Urban Xills — 1 очередь»
|Шымкент Каратауский р-н, мкр Нурсат, уч. №351
|7
|28.10.2024 г. №61
|«BI Development Almaty»
|«Invest Lend»
|«Urban Xills — 2 очередь»
|Шымкент Каратауский район, мкр Нурсат, уч. №351
|8
|29.10.2024 г. №62
|«BI Development Almaty»
|«Nursat Stroy»
|«Hude Park» — 1 очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова, уч. №68, №64А
|9
|04.11.2024 г. №63
|«BI Development Astana»
|«SG NS»
|«Flora Gardens» — 1 очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова, уч. №64/2
|10
|15.11.2024 г. №64
|«Индустрия строительства»
|«BI Shymkent Projects»
|«4Seasons Joi»
|Шымкент, р-н Туран, ул. Абая, уч.№28
|11
|25.11.2024 г. №65
|«Nova City Development»
|«Аманат Строй»
|«Arman Qala Lite 1-1» 4 — очередь
|Шымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №513/6
|12
|28.11.2024 г. №66
|«BI Development Almaty»
|«Жас НС»
|«Atamura Comfort-2» 2 — очередь
|Шымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113 А
|13
|04.12.2024 г. №67
|«Shymkent Triumph Construction»
|«Туран Строй Ком»
|«Muqagali»
|Шымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №188/1
|14
|06.12.2024 г. №69
|«BI Development Almaty»
|Жас НС»
|«Атамура Бизнес — 2»
|Шымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113 А
|15
|11.12.2024 г. №70
|«BAZIS-А Corp.»
|«Жарқын қала»
|Шахристан 5, 9 – пятно
|Шымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева уч. №4/1
|16
|19.12.2024 г. №71
|«BI Development Almaty»
|«VASKO Qasagstan»
|«Avenue 32»
|Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Д.Кунаева, уч. №32А
|17
|30.01.2025 г. №72
|«Nova City Development»
|«Аманат Строй»
|«Arman Qala Lite 1-2»
|Шымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №513/6
|18
|30.01.2025 г. №73
|«BI Development Astana»
|«ADD Building»
|Grand Park Aura — 1
|Шымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113/16
|19
|24.02.2025 г. №74
|SDN Construction
|Project Riverside
|SDN Riverside
|Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Кошкар ата, №10
|20
|02.04.2025 г. №75
|«BI Development Astana»
|«SG NS»
|«Flora Gardens» -2 очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова, уч. №64/2
|21
|15.04.2025 г. №76
|«Индустрия Строительства»
|«BI Shymkent Projects»
|«4 Seasons Dream» — 2 очередь
|Шымкент, р-н Туран, ул. Абая, уч. №28
|22
|18.04.2025 г. №77
|«Берен»
|«Батсу-проект»
|«Керей-Жанибек» — 2 очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. Аргынбекова уч. 81/1
|23
|18.04.2025 г. №78
|«Standard Construction-7»
|«Prime Park»
|«Prime park — 2 пусковой комплекс — 2 очередь»
|Шымкент, Абайский район, 189 кв., (Шымсити) 2/2
|24
|28.04.2025 г. №79
|«BI Development Almaty»
|«G Turan comf.»
|«Arman Qala — 5 очередь»
|Шымкент, Абайский район, 189 кв. уч. №513/7
|25
|28.04.2025 г. №80
|«Корпорация Сити Строй»
|«Корпорация Аманта»
|Строительство многоэтажных жилых домов
|Шымкент, Каратауский р-н, 178 кв., уч. №76
|26
|21.05.2025 г. №81
|«TUMAR Group»
|«Aruna Invest»
|«Beibarys Residence»
|Шымкент, Каратауский р-н, мкр Нурсат, №249
|27
|03.06.2025 г. №82
|«BAZIS-А Corp.»
|«Жарқын қала»
|Шахристан 7 –пятно
|Шымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/2
|28
|03.06.2025 г. №83
|«BAZIS-А Corp.»
|«Жарқын қала»
|Шахристан 8 –пятно
|Шымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/2
|29
|13.06.2025 г. №84
|«Shymkent Triumph Construction»
|«Туран Строй Ком»
|Жас Отау Тұран — 5 очередь
|Шымкент, Каратауский район, мкр Тұран, уч.№549
|30
|13.06.2025 г. №85
|«BI Development Almaty»
|«ShymStroyCity»
|«Grand Park Vita-1» 6 — очередь
|Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би, 113/3
|31
|25.06.2025 г. №86
|«BI Development Astana»
|«ADD Building»
|«Grand Park Aura — 1»
|Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би, 113 А
|32
|14.07.2025 г. №87
|«Бек СтройСервис»
|«AST CAPITAL CROUP»
|«Тарту»
|Шымкент, Абайский р-н, мкр Асар-2, уч. №1739 А
|33
|21.07.2025 г. №88
|«А.Р.Т. — Құрылыс»
|«NURTAS Develop»
|Кеңжарық
|Шымкент, Каратауский р-н, мкр Нуртас, уч. №126
|34
|18.08.2025 г. №89
|«Standard Construction-7»
|«Tulpar Apartments»
|«Тулпар»
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 160 А,
|35
|21.08.2025 г. №90
|«BI Development Astana»
|« RP Shymkent»
|«4 YOU Shymkent — 2»
|Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Рыскулова, 22
2. Список разрешений выданных Единым оператором (АО КЖК — город Астана)
|п/н
|Дата получения разрешения
|Застройщик (ТОО)
|Уполномоченная компания (ТОО)
|Наименование жилого комплекса
|Адрес объекта
|1
|№ДПГ-23-13-055/132 06.03.2023 г.
|ВВД-Құрылыс
|«Cristal Shymkent»
|«Asyl Tas»
|Шымкент, Каратауский р-н, мкр Нуртас, уч. 5/3
|2
|№ДПГ-23-17-050-159 (2-очередь) 10.07.2024 г.
|«Kanfar Building»
|«Otbasy Satu»
|«Otbasy» — II очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. Толеметова, уч. 11/3
|3
|№ ДПГ 24-17-072/180 31.12.2024 г
|«Standard Construction — 7»
|«Tulpar Apartments»
|ЖК «Тулпар»
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 160 Б
|4
|№ ДПГ 24-17-073/178 30.12.2024 г.
|«Pioneer Invest»
|«Pioneer City»
|«Pioneer City»
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, 20А
|5
|№ДПГ-23-17-050-159 (3-очередь) 03.06.2025 г.
|«Kanfar Building»
|«Otbasy Satu»
|«Otbasy» — III очередь
|Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 11/3
|6
|ДПГ-25-17-077/192 23.07.2025 г.
|«Asar house»
|«Асар Хаус — 4»
|«Asar house» 4 — очередь
|Шымкент, Абайский р-н, мкр Аcap-2, уч. 942/1
|7
|№ ДПГ 25-17-080/197 21.08.2025 г.
|«Rapid Building»
|«Oner Stroy Invest»
|Шаттық Сити
|Шымкент, Абайский р-н, 215 кв., №26/5
Для получения консультаций и разъяснений гражданам предлагают обращаться по телефону: 8 707 201 91 50.