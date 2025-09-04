В Шымкенте предупредили о риске покупки квартир без разрешений

-
Администратор
-
109
Строительство жилья в Шымкенте

Акимат Шымкента предостерёг жителей от покупки квартир в новостройках с нарушением законодательства.

В сообщении подчеркивается, что недействительными считаются сделки, оформленные в обход закона: договоры предварительного бронирования, резервирования, инвестирования и уступки права требования.

Власти напоминают, что приобретение жилья без соответствующих разрешительных документов несёт риски для покупателей. Привлечение средств дольщиков без разрешения запрещено законом «О долевом участии в жилищном строительстве». За такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность — по статье 320 КоАП РК и статье 214 УК РК, касающейся незаконной предпринимательской деятельности.

Проверить наличие разрешений на привлечение средств дольщиков можно на сайте акимата Шымкента и в управлении архитектуры и градостроительства города. Жителям рекомендуют проявлять осторожность при выборе жилья и тщательно проверять документы застройщика.

Cписок строительных организаций, имеющих право принимать средства дольщиков в г. Шымкенте:

1. Список разрешений выданных местным исполнительным органом (город Шымкент)

п/нДата, номер получения разрешенияЗастройщик (ТОО)Уполномоченная компания (ТОО)Наименование жилого комплексаАдрес объекта
 114.02.2024 г. №44«BAZIS-А Corp.»«Жарқын қала»Шахристан 3 –пятноШымкент Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/1
214.02.2024 г. №45«BAZIS-А Corp.»«Жарқын қала»Шахристан 4 –пятноШымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/1
323.04.2024 г. №51«BI Development Astana»«ADD Building»Ипподром аймағы (Каскасу 2-2 Терра-2)Шымкент Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би, уч. №113/3
431.07.2024 г. №56«BI Development Astana»«RP Shymkent»«4 YOU  Shymkent»Шымкент, Енбекшинский р-н, ул. Рыскулова, 22
511.09.2024 г. №57«BI Development Astana»«Umit Qala»«Ұлы Дала — II очередь»Шымкент Каратауский район, пр. Н.Назарбаева, уч. 55
623.09.2024 г. №59«BI Development Almaty»«Invest Lend»«Urban Xills — 1 очередь»Шымкент Каратауский р-н, мкр Нурсат, уч. №351
728.10.2024 г. №61«BI Development Almaty»«Invest Lend»«Urban Xills — 2 очередь»Шымкент Каратауский район, мкр Нурсат, уч. №351
829.10.2024 г. №62«BI Development Almaty»«Nursat Stroy»«Hude Park» — 1 очередьШымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова, уч. №68, №64А
904.11.2024 г. №63«BI Development Astana»«SG NS»«Flora Gardens» — 1 очередьШымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова, уч. №64/2
1015.11.2024 г. №64«Индустрия строительства»«BI Shymkent Projects»«4Seasons Joi»Шымкент, р-н Туран, ул. Абая, уч.№28
1125.11.2024 г. №65«Nova City Development»«Аманат Строй»«Arman Qala Lite 1-1» 4 — очередьШымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №513/6
1228.11.2024 г. №66«BI Development Almaty»«Жас НС»«Atamura Comfort-2» 2 —  очередьШымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113 А
1304.12.2024 г. №67«Shymkent Triumph Construction»«Туран Строй Ком»«Muqagali»Шымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №188/1
1406.12.2024 г. №69«BI Development Almaty»Жас НС»«Атамура Бизнес — 2»Шымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113 А
1511.12.2024 г. №70«BAZIS-А Corp.»«Жарқын қала»Шахристан 5, 9 – пятноШымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева  уч. №4/1
1619.12.2024 г. №71«BI Development Almaty»«VASKO Qasagstan»«Avenue 32»Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Д.Кунаева, уч. №32А
1730.01.2025 г. №72«Nova City Development»«Аманат Строй»«Arman Qala Lite 1-2»Шымкент, Абайский р-н, 189 кв., уч. №513/6
1830.01.2025 г. №73«BI Development Astana»«ADD Building»Grand Park Aura — 1Шымкент, Абайский р-н, пр. Байдибек би, 113/16
1924.02.2025 г. №74SDN ConstructionProject RiversideSDN RiversideШымкент, Аль-Фарабийский р-н, ул. Кошкар ата, №10
2002.04.2025 г. №75«BI Development Astana»«SG NS»«Flora Gardens» -2 очередьШымкент, Абайский р-н, ул. К.Тулеметова,  уч. №64/2
2115.04.2025 г. №76«Индустрия Строительства»«BI Shymkent Projects»«4 Seasons Dream» — 2 очередьШымкент, р-н Туран, ул. Абая, уч. №28
2218.04.2025 г. №77«Берен»«Батсу-проект»«Керей-Жанибек» — 2 очередьШымкент, Абайский р-н, ул. Аргынбекова уч. 81/1
2318.04.2025 г. №78«Standard Construction-7»«Prime Park»«Prime park — 2 пусковой комплекс — 2 очередь»Шымкент, Абайский район, 189 кв., (Шымсити) 2/2
2428.04.2025 г. №79«BI Development Almaty»«G Turan comf.»«Arman Qala  — 5 очередь»Шымкент, Абайский район, 189 кв. уч. №513/7
2528.04.2025 г. №80«Корпорация Сити Строй»«Корпорация Аманта»Строительство многоэтажных жилых домовШымкент, Каратауский  р-н, 178 кв., уч. №76
2621.05.2025 г. №81«TUMAR Group»«Aruna Invest»«Beibarys Residence»Шымкент, Каратауский р-н, мкр Нурсат, №249
2703.06.2025 г. №82«BAZIS-А Corp.»«Жарқын қала»Шахристан 7 –пятноШымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/2
2803.06.2025 г. №83«BAZIS-А Corp.»«Жарқын қала»Шахристан 8 –пятноШымкент, Каратауский р-н, пр. Н.Назарбаева, уч. №4/2
2913.06.2025 г. №84«Shymkent Triumph Construction»«Туран Строй Ком»Жас Отау Тұран — 5 очередьШымкент, Каратауский район, мкр Тұран, уч.№549
3013.06.2025 г. №85«BI Development Almaty»«ShymStroyCity»«Grand Park Vita-1» 6 — очередьШымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би,  113/3
3125.06.2025 г. №86«BI Development Astana»«ADD Building»«Grand Park Aura — 1»Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, пр. Байдибек би,  113 А
3214.07.2025 г. №87«Бек СтройСервис»«AST CAPITAL CROUP»«Тарту»Шымкент, Абайский р-н, мкр Асар-2, уч. №1739 А
3321.07.2025 г. №88«А.Р.Т. — Құрылыс»«NURTAS Develop»КеңжарықШымкент, Каратауский р-н, мкр Нуртас, уч. №126
3418.08.2025 г. №89«Standard Construction-7»«Tulpar Apartments»«Тулпар»Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 160 А,
3521.08.2025 г. №90«BI Development Astana»« RP Shymkent»«4 YOU  Shymkent — 2»Шымкент, Аль-Фарабийский  р-н, ул. Рыскулова, 22

2. Список разрешений выданных Единым оператором (АО КЖК — город Астана)

п/нДата получения разрешенияЗастройщик (ТОО)Уполномоченная компания (ТОО)Наименование жилого комплексаАдрес объекта
1 №ДПГ-23-13-055/132 06.03.2023 г.ВВД-Құрылыс«Cristal Shymkent»«Asyl Tas»Шымкент,  Каратауский р-н, мкр Нуртас, уч. 5/3
2№ДПГ-23-17-050-159 (2-очередь) 10.07.2024 г.«Kanfar Building»«Otbasy Satu»«Otbasy» — II очередьШымкент, Абайский р-н, ул. Толеметова,  уч. 11/3
3№ ДПГ 24-17-072/180 31.12.2024 г«Standard Construction — 7»«Tulpar Apartments» ЖК «Тулпар»Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 160 Б
4№ ДПГ 24-17-073/178 30.12.2024 г.«Pioneer Invest»«Pioneer City»«Pioneer City»Шымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова,  20А
5№ДПГ-23-17-050-159 (3-очередь) 03.06.2025 г.«Kanfar Building»«Otbasy Satu»«Otbasy» — III очередьШымкент, Абайский р-н, ул. К.Толеметова, уч. 11/3
6ДПГ-25-17-077/192 23.07.2025 г.«Asar house»«Асар Хаус — 4»«Asar house» 4 — очередьШымкент, Абайский р-н, мкр Аcap-2, уч. 942/1
7№ ДПГ 25-17-080/197 21.08.2025 г.«Rapid Building»«Oner Stroy Invest»Шаттық СитиШымкент, Абайский р-н, 215 кв., №26/5

Для получения консультаций и разъяснений гражданам предлагают обращаться по телефону: 8 707 201 91 50.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА