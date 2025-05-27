В Шымкенте вновь оштрафовали недобросовестных застройщиков

В Шымкенте обнародован список строительных компаний, которые незаконно привлекали деньги дольщиков. В него вошли девять застройщиков, которые работали без необходимого разрешения.

Как сообщили в акимате, несмотря на отсутствие документов, компании собирали средства с горожан — одни на этапе котлована, другие — уже в процессе строительства. За это их дважды оштрафовали на сумму 786 тыс. тенге. Список нарушителей опубликован на официальных страницах акимата в соцсетях.

По словам специалистов, если стройка будет приостановлена, завершить её будет некому. Подобные прецеденты уже есть — два многоэтажных дома в городе не могут сдать в эксплуатацию более пяти лет. Компании, незаконно привлекающие средства дольщиков, теперь рискуют лишиться лицензии, если не устранят нарушения.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Этим компаниям сейчас необходимо привести свою деятельность в соответствие с законодательством Республики Казахстан. А жители, прежде чем вступать в долевое участие, должны хорошо подумать. Нужно предусмотреть возможные риски, чтобы завтра не пришлось сожалеть».