В Шымкенте на 12-49 часов было восстановлено движение поездов.

Ст. Шымкент — 2 пассажирских поезда Актобе-Алматы №34-задержка 9 часов , Кызылорда-Петропавловск №76-задержка 7 часов. Ст.Коргасын — 1 пассажирский поезд Кызылорда-Кокшетау №56- задержка на 5 часов. Ст.Кызылсай — 1 пассажирский поезд Алматы-Актобе №23-задержка 8 часов. Ст.Манкент — 2 пассажирских поезда Алматы-Шымкент №11-задержка 5 часов, Нур- Султан-Сарыагаш №85-задержка 1,5 часа. Ст.Састобе — 1 пассажирский поезд Алматы-Актобе №33- задержка 1 час.

Общее количество пассажиров в ожидающих движение поездах 1393. Кроме того местные исполнительные органы организовали 5 микроавтобусов и 2 автобуса для перевозки пассажиров до города Шымкент.

Напомним, что ночью 24 октября произошел сход 14 вагонов с опрокидыванием, в результате было задержано движение 7 пассажирских поездов.