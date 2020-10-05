При этом стоит отметить, что республиканский хореографический фестиваль «Ақ шағала» — это одно из знаковых мероприятий на культурном пространстве Казахстана, передает Otyrar.KZ.

Проводят его для того, чтобы развивать учащихся профильных учебных заведений и привить культурные ценности подрастающему поколению, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Фестиваль «Ақ шағала» собрал на своей площадке 153 участника из всех регионов страны.

Туркестанскую область представлял танцевальный коллектив «Шаттык» из общей средней школы № 20 Т. Рыскулова, Жетысайского района.

Группа «Шаттық» инсценировала танцы «Кесе» и «Кадриль». Жюри единогласно присудило ансамблю первое место.

Руководитель танцевального коллектива Кенжехан Сапархалович сообщил, что это не первый конкурс, в котором участвуют его воспитанники. Коллектив и раньше участвовал в различных конкурсах, занимая призовые места.