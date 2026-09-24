Братья Емельяновы из Шымкента завоевали бронзу Азиатских игр

Каноисты Сергей и Тимофей Емельяновы из Шымкента стали бронзовыми призёрами XX летних Азиатских игр.

В финале соревнований среди мужских двоек на дистанции 500 метров спортсмены показали результат 1 минута 44,972 секунды и финишировали третьими.

Для братьев Емельяновых это не первая награда Азиатских игр. На XIX Азиаде в китайском Ханчжоу они завоевали серебро в парной гонке на 500 метров.

Тогда же Сергей Емельянов стал обладателем золотой медали в парном заезде, а Тимофей Емельянов завоевал бронзу в индивидуальной дисциплине.