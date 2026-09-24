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На главную Анонс В Шымкенте провели 255-ю операцию по трансплантации почки

В Шымкенте провели 255-ю операцию по трансплантации почки

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно провели 255-ю операцию по пересадке почки. Пациенту с терминальной стадией хронической почечной недостаточности пересадили орган от родственного донора. До операции мужчина несколько лет состоял на диспансерном учёте и проходил гемодиализ.

Перед трансплантацией донор и реципиент прошли необходимые обследования, предусмотренные медицинскими протоколами.

Операция завершилась успешно. После неё оба пациента были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Сейчас состояние донора и реципиента оценивается как стабильное. По данным врачей, пересаженная почка начала функционировать, послеоперационное наблюдение продолжается.

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