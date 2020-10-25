Россиянин Нурмагомедов провел третью защиту пояса чемпиона UFC в легкой весовой категории, победив американца Гэтжи.

Поединок завершился во втором раунде удушающим приемом в исполнении российского бойца. После боя он объявил о завершении карьеры, сообщает sportmail.ru

В начале первого раунда бойцы не форсировали события, Нурмагомедов начал агрессивно прессинговать лишь через 1,5 минуты после старта, причем бой проходил преимущественно в стойке. Россиянин провел первый успешный тейкдаун лишь на последней минуте стартового раунда. За 30 секунд до конца раунда Хабиб попытался провести Джастину болевой на руку, но не успел — раунд закончился.

Во второй пятиминутке Нурмагомедов продолжил атаковать и даже несколько раз пропустил в размене ударами. После лоу-кика в исполнении Джастина, Хабиб моментально перевел схватку на настил октагона, занял доминирующую позицию и задушил оппонента с помощью «треугольника».

После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний бой в карьере. «Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29−0, ни одного поражения. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем большое спасибо», — сказал чемпион UFC в легкой весовой категории.

Свое решение завершить карьеру Хабиб объяснил желанием проводить больше времени с семьей. В июле от осложнений после заболевания коронавирусом умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.