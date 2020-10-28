Авария с участием автомобилей скорой помощи и «Toyota Camry» произошла в Шымкенте на улице Байтерекова в четвертом часу утра, 28 октября, сообщает Otyrar.KZ.

Автомобиль «Toyota» влетел в неотложку.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель «скорой», два фельдшера (в тяжелом состоянии) и предполагаемый виновник аварии, — сообщили корреспонденты программы «Экстренный вызов».

По словам очевидцев, иномарка следовала навстречу «скорой», при этом машина двигалась с явным превышением скорости. Удар был такой силы, что карету скорой помощи отбросило с проезжей части за арык. «Тойота» несколько раз перевернулась, в этот момент водителя выбросило с салона. Легковой автомобиль задымил и появилась опасность воспламенения. Прибывший экипаж Полка патрульной полиции, использовав огнетушитель, потушили очаг задымления.

Всех пострадавших с места аварии доставили в ближайшую больницу.

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Как удалось выяснить нашим корреспондентам, машина «скорой» ехала с вызова. Пациента в салоне в момент столкновения не было.

Водитель иномарки в тяжелом состоянии. находится в реанимационном отделении По предварительным данным, в столкновении виноват именно он. Возможно, он сел за руль нетрезвым.

Устанавливаются все обстоятельства столкновения, — пояснили в полиции.