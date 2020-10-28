Как сообщают в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шымкента, до 30 октября будет создан специальный Тelegram-бот.
Родители учащихся школ и студенты могут отправить туда фото обучающихся, ФИО и ИИН, говорится в сообщении. Также в Telegram будет доступна оплата за карту Tolem через приложение Каspi.
Данные попадут в управление, специалисты распечатают карты и доставят их в учебное заведение. От учителей требуется лишь раздать эти карты ученикам.
Карта Tolem рассчитана минимум на пять лет. Затем она технически выйдет из строя. Но если ей аккуратно пользоваться, то она прослужит 10 лет, ведь при ее создании использованы технологии NFC.