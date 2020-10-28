Родители учащихся школ и студенты могут отправить туда фото обучающихся, ФИО и ИИН, говорится в сообщении. Также в Telegram будет доступна оплата за карту Tolem через приложение Каspi.

Данные попадут в управление, специалисты распечатают карты и доставят их в учебное заведение. От учителей требуется лишь раздать эти карты ученикам.