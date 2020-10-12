В Call-центр Службы скорой медицинской помощи Туркестанской области поступил звонок о том, что в Сарыагашском районе годовалый ребенок проглотил лекарства и стал задыхаться, передает Otyrar.KZ.

Врачи экстренно выехали на вызов и доехали до пациента за 6 минут.

До их прибытия диспетчер Курбанай Латипова по телефону объяснила родителям ребенка как открыть дыхательные пути. Первая медицинская помощь была оказана своевременно, на сегодняшний день его жизни ни чего не угрожает, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«На тот момент каждая минута была очень важна, и в первую очередь я старалась не допустить паники. Когда все успешно завершилось и была оказана необходимая помощь, я заплакала от счастья. Работая диспетчером в Call-центре Службы скорой помощи понимаешь, что важен каждый вызов, когда на кону человеческая жизнь. Наша работа требует большой выдержки и ответственности», — отмечает Курбанай Латипова.

В целом, с начала года на call-центр Службы скорой медицинской помощи Туркестанской области поступило около 500 тыс. вызовов.

Из них 169 случаев бытового травматизма среди детей. Врачи настоятельно рекомендуют родителям быть внимательными и не оставлять детей без внимания.