В связи с ухудшением эпидситуации в городе аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился с работой Call-центра по номеру «112» станции «скорой медицинской помощи».

В настоящее время в Call-центр за сутки поступает 2100 звонков. Здесь круглосуточно работают 30 диспетчеров.

Во время контроля работы центра глава города отметил, что необходимо оптимизировать процесс оперативного приема больных, скорейшего проведения лечебных мероприятий и не допускать ошибок. Кроме того, поручено усилить работу штаба, созданного в связи с пандемией.

Особенностью является то, что центр при управлении поступающих звонков использует связь непрерывного режима канала PRI и систему наблюдения со спутника, а также интернет мобайл. Операторы отправляют бригадам сообщение о вызове всего за 10 секунд. Кроме того, посредством информационной системы можно искать адреса на карте города Шымкент, отслеживать движение транспорта, скорость, время ожидания и другие операции.