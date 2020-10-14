В сельских регионах Туркестанской области запущен call-центр по вопросам сотовой связи и интернета.

Специалисты центра будут консультировать жителей и гостей области по выбору максимально эффективного интернета, подключению тарифов, установке базовых станций, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Call-центр по номеру 109 принимает заявки от жителей села по подключению тарифов на интернет и услугам связи.

Стоит отметить, в населенных пунктах области продолжается работа по улучшению скорости интернета до 3G и 4G для населения, проживающих в селах с низкой скоростью интернета и плохим качеством сотовой связи. Это позволит увеличить возможности дистанционного и онлайн обучения.