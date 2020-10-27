Один из родителей особенного ребенка освобождается от уплаты пошлин и сборов при государственной регистрации транспортного средства.

Источник: статья 622 Налогового кодекса РК

Согласно статье 622 Налогового кодекса РК, ветераны ВОВ, ветераны, приравненные к ним, инвалиды, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также один из родителей ребёнка-инвалида, при выдаче ГРНЗ на автомобиль, прицеп к автомобилю, мототранспорт освобождаются от уплаты государственной пошлины.

В данное время все услуги, касающиеся регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, предоставляет корпорация «Правительство для граждан». В спецЦОНах можно поставить на учет транспортное средство, получить ГРНЗ и водительское удостоверение.

Госпошлина в спецЦОНах:

За свидетельство о регистрации транспортного средства: 1,25 МРП – 3472,5 тенге;

ГРНЗ на автомобиль: 2,8 МРП – 7779 тенге;

Мотоцикл или прицеп: 1,4 МРП – 3890 тенге;

Транзит: 0,35 МРП – 973 тенге.

Для бесплатной регистрации ГРНЗ транспортных средств нужно предоставить:

1. Документ, удостоверяющий личность;

2. Свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт):

3. Договор, подтверждающий право собственности (договор сделки и так далее);

4. Справку об инвалидности.

Важно помнить:

Согласно статье 622 Налогового кодексра РК, один из родителей особенного ребенка вправе получить бесплатно только ГРНЗ транспортных средств. А за техпаспорт и другие услуги нужно платить.

К слову, в РК услуги, касающиеся регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, можно оформить онлайн на сайте egov.kz. Для этого услугополучатель должен иметь ЭЦП.

Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев