Один из родителей особенного ребенка освобождается от уплаты пошлин и сборов при государственной регистрации транспортного средства.
Источник: статья 622 Налогового кодекса РК
Согласно статье 622 Налогового кодекса РК, ветераны ВОВ, ветераны, приравненные к ним, инвалиды, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, а также один из родителей ребёнка-инвалида, при выдаче ГРНЗ на автомобиль, прицеп к автомобилю, мототранспорт освобождаются от уплаты государственной пошлины.
В данное время все услуги, касающиеся регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, предоставляет корпорация «Правительство для граждан». В спецЦОНах можно поставить на учет транспортное средство, получить ГРНЗ и водительское удостоверение.
Госпошлина в спецЦОНах:
За свидетельство о регистрации транспортного средства: 1,25 МРП – 3472,5 тенге;
ГРНЗ на автомобиль: 2,8 МРП – 7779 тенге;
Мотоцикл или прицеп: 1,4 МРП – 3890 тенге;
Транзит: 0,35 МРП – 973 тенге.
Для бесплатной регистрации ГРНЗ транспортных средств нужно предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность;
2. Свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт):
3. Договор, подтверждающий право собственности (договор сделки и так далее);
4. Справку об инвалидности.
Важно помнить:
Согласно статье 622 Налогового кодексра РК, один из родителей особенного ребенка вправе получить бесплатно только ГРНЗ транспортных средств. А за техпаспорт и другие услуги нужно платить.
К слову, в РК услуги, касающиеся регистрации транспортных средств и водительских удостоверений, можно оформить онлайн на сайте egov.kz. Для этого услугополучатель должен иметь ЭЦП.
Автор проекта «Тұлға.kz» Нурлан Бектаев