«Казатомпром» имеет статус национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Тикер: KZAP

Потенциал: 15%

Текущая цена: 6 080 тенге

Целевая цена: 7 000 тенге

Почему покупать?

1.Приближение второй волны пандемии коронавируса. Из опыта первого квартала мы знаем, что пандемия оказала позитивный эффект на котировки акций «Казатомпрома». В четвертом квартале мировое сообщество может столкнуться со второй волной пандемии, которая сейчас набирает обороты. В таких условиях «Казатомпром» снижает добычу и капитальные затраты, но существенно увеличивает валовую маржу (двукратный рост г/г во втором квартале). Как известно, 90% выручки «Казатомпрома» является долларовой, поэтому компания выигрывает от ослабления тенге в район 430 тенге за доллар. Во втором квартале из-за сезонных факторов произошло снижение продаж оксида урана на 29% г/г, однако компания сохраняет прогноз на 2020 год на отметке 13,5-14,5 тыс. тонн, что оставляет пространство для роста.

2.Точка входа и рекомендации инвестдомов. С начала сентября котировки «Казатомпрома» на LSE снизились на 12%, достигнув уровня поддержки по Фибоначчи в $13,7. Мы считаем данный уровень важной будущей отправной точкой для восстановления котировок. ГДР коррелируют с ETF на урановый сектор URA, который на данный момент формирует восходящую дивергенцию на фоне подъема мировых индексов, имея в запасе до 14% потенциала роста к максимумам начала сентября. К текущему моменту все покрывающие бумагу аналитики в Bloomberg дают рекомендацию “Покупать” с консенсус-ценой $20,16 (+45% потенциала роста).

«Казатомпром»: описание компании

АО «НАК Казатомпром» добывает и реализует полезные ископаемые. Компания специализируется на добыче природного урана. НАК «Казатомпром» также импортирует и экспортирует соединения урана, топливо для атомных электростанций и урановые компоненты. НАК «Казатомпром» обслуживает клиентов по всему миру.

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