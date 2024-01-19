Сернокислотный завод построит итальянская компания в Туркестанской области

Об этом в ходе визита Президента в Итальянскую Республику заявил Председатель правления фонда «Самрук-Казына», передает OTYRAR.

Нурлан Жакупов объявил о том, что завод по итальянской технологии Balestra построят в Туркестанской области.

«Также мы подписали соглашение с компанией Balestra, по которому мы построим сернокислотный завод в Туркестанской области мощностью 800 тыс. тонн в год. Данный завод будет снабжать серной кислотой предприятия группы компаний «Казатомпром», — сказал Нрулан Жакупов.

Ранее «Казатомпром» заявляли о сложностях связанных с доступностью серной кислоты. Она необходима в процессе добычи урана.

Помимо Balestra, председатель правления фонда «Самрук-Казына» сообщил о соглашении, подписанной с итальянским банком Cassa Depositi e Prestiti.