Магнитная буря станет причиной ухудшения самочувствия уже совсем скоро.

Специалисты назвали новые даты в октябре, когда стоит снизить физическую активность и поберечь свое здоровье.

Ученые рассказали, что у Солнца начался новый 11-летний период активности, а это чревато сильными вспышками и магнитными бурями. Первая декада октября будет вполне спокойной, а вторая начнется с бури средней интенсивности, сообщает портал Meteoprog.

Первая вспышка ожидается 11 октября и по данным специалистов, она будет средней активности. Возможны головные боли, ухудшение самочувствия, сонливость и раздражительность. Также есть вероятность обострения хронических болезней и нарушение сна.

В третьей декаде октября ожидается сильная и затяжная магнитная буря. 20-21, а также 25 числа колебания будут незначительными и их почувствуют только люди, склонные к метеочувствительности. А вот 22-24 октября Землю накроет сильной магнитной бурей, которую почувствуют даже те, кто не подвержен влиянию геомагнитной обстановки и перепадам погоды. Пик этой магнитной бури ожидается 23 октября.

Вспышки на Солнце и магнитные бури доставляют массу неудобств метеозависимым людям. Но даже если человек не жалуется на слабое здоровье, в периоды геомагнитных колебаний он может почувствовать недомогание, упадок сил, бессонницу, головные боли и другие неприятные симптомы.

Как пережить магнитную бурю и сохранить здоровье

Прежде всего, не паникуйте. Если страдаете хроническими заболеваниями – соблюдайте предписания лечащего врача, имейте в запасе необходимые лекарства, не забывайте принимать их по привычной схеме. Ведите обычный образ жизни, но при этом избегайте сильных физических нагрузок и стрессов. Рецепт хорошего самочувствия в периоды магнитных бурь выглядит следующим образом: контрастный душ по утрам, правильное питание, отказ от алкоголя, проветривание помещений и регулярные прогулки на свежем воздухе.